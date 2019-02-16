السبكي ينشر صورا جديدة من كواليس "حملة فرعون"

السبكي

كتب - أحمد أيوب:

نشر المنتج محمد السبكي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورا جديدة من كواليس تصوير فيلم "حملة فرعون"، والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون"،

يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر يحيى للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.

وعلق السبكي على الصور كاتبًا: "بتعرف تعد لحد كام".

يذكر ان فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج محمد السبكي، من بطولة الفنان عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ورامز أمير، وحمدي المرغني، ومحمد لطفي.