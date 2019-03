مايو المقبل.. سلاير يحيى" ثراش ميتال" بمشاركة أمون أمارث

سلاير

كتب - أحمد عمرو:

يحيى سلاير باند حفل ثراش ميتال، يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، علي مسرح فينيكس بالولايات المتحدة، كما يشاركه في الحفل

كل من أمون امارث، و لامب أوف جود، و من المقرر أن يبدأ الحفل فيتمام الساعة السادسة مساء.

يذكر أن باند الميتال العالمي سلاير طرح سابقا ألبوم بعنوان "Repentless"، كما يضم الألبوم علي 12 أغنية من أبرزهم ""Vices، "Piano Wire"، "You Against You".