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يحيى سلاير باند حفل ثراش ميتال، يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، علي مسرح فينيكس بالولايات المتحدة، كما يشاركه في الحفلكل من أمون امارث، و لامب أوف جود، و من المقرر أن يبدأ الحفل في
يذكر أن باند الميتال العالمي سلاير طرح سابقا ألبوم بعنوان "Repentless"، كما يضم الألبوم علي 12 أغنية من أبرزهم ""Vices، "Piano Wire"، "You Against You".
كانت هذه تفاصيل خبر مايو المقبل.. سلاير يحيى" ثراش ميتال" بمشاركة أمون أمارث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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