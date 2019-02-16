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مايو المقبل.. سلاير يحيى" ثراش ميتال" بمشاركة أمون أمارث

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سلاير
كتب - أحمد عمرو:

يحيى سلاير باند حفل ثراش ميتال، يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، علي مسرح فينيكس بالولايات المتحدة، كما يشاركه في الحفل

كل من أمون امارث، و لامب أوف جود، و من المقرر أن يبدأ الحفل في

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تمام الساعة السادسة مساء.

 

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يذكر أن باند الميتال العالمي سلاير طرح سابقا ألبوم بعنوان "Repentless"، كما يضم الألبوم علي 12 أغنية من أبرزهم ""Vices، "Piano Wire"، "You Against You".

 

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