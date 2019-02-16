شاهد.. ليلى علوي تحيي ذكرى رحيل علي أبو شادي

كتب - أحمد أيوب:

أحيت الفنانة ليلى علوي، عبر خاصية الاستوري على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الذكرى الأولى لرحيل الناقد السينمائي على أبو شادي.

حيث نشرت علوي صورة للناقد الراحل معلقة عليها: "النهارده ذكرى وفاة شخص وقف جنبي وآمن بيا في

بدايتي الناقد السينمائي على أبو شادي.. ربنا يرحمه".

وتحل اليوم السبت 16 فبراير الذكرى الأولى لرحيل الناقد على أبو شادي، عن عمر ناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض، وقبل أسابيع من

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تكريمه بمهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة.

وتولى أبو شادي العديد من المناصب، منها: رئاسة المركز القومي للسينما، والمهرجان القومي للسينما المصرية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية.

كما تولى منصب رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية مرتين، وأمين اللجنة العليا للمهرجانات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا لقصور الثقافة، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.