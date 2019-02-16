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بالفيديو .. بداية قوية للموسم السادس من برنامج "آرابز جوت تالنت"

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بالفيديو .. بداية قوية للموسم السادس من برنامج آرابز جوت تالنتصورة ارشيفية
كتب - أحمد أيوب:

انطلقت منذ قليل، عروض الموسم السادس من برنامج "أرابز جوت تالنت" على شاشة إم بي سي مصر، وتمثل الـ6 حلقات الأولى المرحلة الأولى التي تسبق انطلاق مرحلة العروض المباشرة. 

 

ويعد الموسم السادس ملئ بمواهب غنية ومتنوعة واستثنائية في الشكل والمضمون، فضلًا

عن جرعة مضاعفة من الطاقات الشابة اليافعة التي تستعد لإبهار المشاهدين ولجنة التحكيم على حد سواء، بعد أن تم اختيارها بدقة من أبرز المدن والعواصم العربية.

 

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وتستعرض لجنة التحكيم المؤلفة من الفنان أحمد

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حلمي وعلي جابر ونجوى كرم، المواهب المُشارِكة، وفي جعبتها بالإضافة إلى قرارَي التأهيل أو الاستبعاد، ميّزة “البزر الذهبي” الذي يستمر هذا الموسم بصلاحياته الاستثنائية متيحا لأعضاء لجنة التحكيم استخدامه لمرة واحدة فقط في كل حلقة من مرحلة الاختبارات الأولية، ما يضمن للمشترك الأكثر تألّقًا انتقالًا فوريًا وسريعًا إلى مرحلة التصفيات نصف النهائية.

 

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