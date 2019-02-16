بالفيديو .. بداية قوية للموسم السادس من برنامج "آرابز جوت تالنت"

انطلقت منذ قليل، عروض الموسم السادس من برنامج "أرابز جوت تالنت" على شاشة إم بي سي مصر، وتمثل الـ6 حلقات الأولى المرحلة الأولى التي تسبق انطلاق مرحلة العروض المباشرة.
ويعد الموسم السادس ملئ بمواهب غنية ومتنوعة واستثنائية في الشكل والمضمون، فضلًاعن جرعة مضاعفة من الطاقات الشابة اليافعة التي تستعد لإبهار المشاهدين ولجنة التحكيم على حد سواء، بعد أن تم اختيارها بدقة من أبرز المدن والعواصم العربية.
وتستعرض لجنة التحكيم المؤلفة من الفنان أحمد
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