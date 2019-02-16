على طريقة " فلاش باك".. تامر حسني يطرح أحدث كليباته "ناسيني ليه"

تامر حسني

كتب - أحمد أيوب:

طرح نجم الجيل تامر حسني، منذ قليل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، أحدث كليباته "ناسيني ليه"، وهي من إخراج اللبناني سعيد الماروق، والأغنية من كلمات تامر

حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويعد ألبوم "عيش بشوقك"، أول إنتاج فني لشركة تامر حسني، ويتعاون خلاله

مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم مصطفى حسن، وبلال سرور، وهاني محروس، وتامر حسين، وتامر علي، وهيثم راضي، وجلال الحمداوي، وصابر كمال، وشريف بدر، وشريف مكاوي، وعبد الرحمن شوقي، ووسام عبد المنعم، ورمضان محمد.