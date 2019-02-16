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طرح نجم الجيل تامر حسني، منذ قليل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، أحدث كليباته "ناسيني ليه"، وهي من إخراج اللبناني سعيد الماروق، والأغنية من كلمات تامرحسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم.
ويعد ألبوم "عيش بشوقك"، أول إنتاج فني لشركة تامر حسني، ويتعاون خلاله
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة " فلاش باك".. تامر حسني يطرح أحدث كليباته "ناسيني ليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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