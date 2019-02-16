الارشيف / فن ومشاهير

على طريقة " فلاش باك".. تامر حسني يطرح أحدث كليباته "ناسيني ليه"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تامر حسني
كتب - أحمد أيوب:

طرح نجم الجيل تامر حسني، منذ قليل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، أحدث كليباته "ناسيني ليه"، وهي من إخراج اللبناني سعيد الماروق، والأغنية من كلمات تامر

حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

 

 ويعد ألبوم "عيش بشوقك"، أول إنتاج فني لشركة تامر حسني، ويتعاون خلاله

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم مصطفى حسن، وبلال سرور، وهاني محروس، وتامر حسين، وتامر علي، وهيثم راضي، وجلال الحمداوي، وصابر كمال، وشريف بدر، وشريف مكاوي، وعبد الرحمن شوقي، ووسام عبد المنعم، ورمضان محمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة " فلاش باك".. تامر حسني يطرح أحدث كليباته "ناسيني ليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا