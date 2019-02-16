بشري تكشف كواليس مقابلتها مع إحدي المناضلات الجزائريات

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كشفت النجمة بشري الستار عن مقابلة "مليكة" إحدي المناضلات الجزائريات في المقاومة ضد الاستعمار، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بها و علقت عليها كاتبة: "شرفت بمقابلة إحدى المناضلات الجزائريات فى المقاومة ضد الاستعمار و التى كانت تخدم بالتمريض للمصابين والضحاياوكان اسمها الحركى مليكة ..المرأة العربية الاستثنائية...وذلك أثناء تسجيل حلقة من احد البرامج لتليفزيون الجزائر".
يذكر أن الفنانة بشري انتهت حالياً من تسجيل أغنيتها الجديدة، و التي لم تستقر علي اسمها حتي الآن، وهي من كلمات و ألحان أحمد البرازيلى، و توزيع إلهامي دهيمة، و
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