بشري تكشف كواليس مقابلتها مع إحدي المناضلات الجزائريات

بشري

كتب - أحمد عمرو:

كشفت النجمة بشري الستار عن مقابلة "مليكة" إحدي المناضلات الجزائريات في المقاومة ضد الاستعمار، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بها و علقت عليها كاتبة: "شرفت بمقابلة إحدى المناضلات الجزائريات فى المقاومة ضد الاستعمار و التى كانت تخدم بالتمريض للمصابين والضحايا

وكان اسمها الحركى مليكة ..المرأة العربية الاستثنائية...وذلك أثناء تسجيل حلقة من احد البرامج لتليفزيون الجزائر".

يذكر أن الفنانة بشري انتهت حالياً من تسجيل أغنيتها الجديدة، و التي لم تستقر علي اسمها حتي الآن، وهي من كلمات و ألحان أحمد البرازيلى، و توزيع إلهامي دهيمة، و

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هندسة صوت ياسر أنور، و من المقرر طرحها خلال الأسابيع المقبلة.