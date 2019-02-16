بالصور.. مغنية لاتينية ترتدي الحجاب

كاميلا كابيو كتب - أحمد أيوب: نشرت المغنية اللاتينية كاميلا كابيو، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورا لها من داخل مسجد الشيخ زايد وعلقت عليها: "السفر يجعلنا ندرك أننا لسنا مختلفين، ارتديت الحجاب احتراما لقدسية هذا المسجد". الحجاب احتراما لقدسية هذا المسجد". وخلال تواجدها في الإمارات العربية حرصت كابيو على زياردة مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، وحرصت كابيو على وضع حجاب على رأسها بداخل المكان. يذكر ان أحيت المغنية اللاتينية حفلا غنائيا في دبي ضمن فعاليات مهرجان Red Fest DXB. Advertisements

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