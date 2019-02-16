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تعرض المطرب محمد حماقي لموقف محرج أثناء إحيائه لحفل عيد الحب بالتجمع، وذلك بعد أن طلب من جمهوره التصفيق لنادي بيراميدز، الذي تعود ملكيته للمستشار تركي آل شيخ، لكن جاء الرد صادما حيث تعالت الهتافات بالرفض.
وجاءت تعليقات الكثيرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأن مافعله غير مقبول ورأوا فيه مجاملة صريحة للمستشار تركي أل شيخ، رغم أن حماقي أعلن تشجيعه وانتماءه للأهلي، وحذروه من البعد عن أي شيء يثير غضب جمهور النادي الأهلي.
يذكر أن محمد حماقي قدم خلال الحفل
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. جماهير الأهلي تضع محمد حماقي في موقف محرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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