بالفيديو.. جماهير الأهلي تضع محمد حماقي في موقف محرج

محمدد حماقي

كتبت - إيمان العوضي :

تعرض المطرب محمد حماقي لموقف محرج أثناء إحيائه لحفل عيد الحب بالتجمع، وذلك بعد أن طلب من جمهوره التصفيق لنادي بيراميدز، الذي تعود ملكيته للمستشار تركي آل شيخ، لكن جاء الرد صادما حيث تعالت الهتافات بالرفض.

وجاءت تعليقات الكثيرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأن ما

فعله غير مقبول ورأوا فيه مجاملة صريحة للمستشار تركي أل شيخ، رغم أن حماقي أعلن تشجيعه وانتماءه للأهلي، وحذروه من البعد عن أي شيء يثير غضب جمهور النادي الأهلي.

يذكر أن محمد حماقي قدم خلال الحفل

باقة من أجمل أغانية التي تتنوع بين القديم والحديث، بالإضافة الي أغاني الألبوم الجديد "كل يوم من ده"، وأشعل جمهوره بالحماس حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي، وحضر الحفل مجموعة من نجوم الفن و المجتمع من بينهم الفنانة منة فضالي والفنان كريم مأمون والإعلامي ممدوح موسى، ومن نجوم كرة القدم حضر على جبر ودونجا واحمد الشناوي.