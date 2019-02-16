بالفيديو: سيارة تسلا تقطع الإشارة بسرعة 205 كم وتصدم أخرى والنتيجة صادمة !

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 فبراير 2019 10:11 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أظهر تسجيل إحدى كاميرات المراقبة في شارع ماك آرثر كوزواي، في ميامي بيتش بفلوريدا، سيارة تسلا وهي تسير بسرعة 205 كيلومترات وتقطع الإشارة الحمراء، لتصطدم بشدة بالجانب الأيمن لسيارة إنفنيتي رياضية سوداء اللون.

وكان الاصطدام عنيفًا جدًا، حيث ارتفعت سيارة الإنفنيتي في الهواء وانقلبت على سطحها مع تطاير وتكسر أجزاء جانبية منها، ”حتى كادت أن تنقسم إلى نصفين“، وفقًا لتعبير أحد رجال الشرطة.

واعتقلت الشرطة سائق السيارة، خوسيه سوتو، البالغ من العمر 38 عامًا، ووجهت إليه تهمة القيادة المتهورة التي تسببت في إصابات جسدية خطيرة، لسائق السيارة السوداء الذي يدعى هولنيس واثنين من ركاب سيارته.

وأفاد تقرير الشرطة بتعرض هولنيس لإصابات ونزيف في الدماغ، مع كسور في عموده الفقري وأضلاعه، ما أضطره للبقاء في المستشفى لمدة 4 أسابيع تقريبًا.

“أنا على قيد الحياة وكان الله معي. لا أصدق ذلك. لا أتذكر ما حدث. لا أتذكر أن السيارة انقلبت. عندما أنظر إلى الأمر في الوقت الحالي ، لا أستطيع أن أصدق ذلك ، “قال هولنيس بشكل لا يصدّق كما أظهرته سي بي أس ميامي فيديو للتصادم الوحشي.

لا يزال هولنس ، وهو أب لطفلين صغيرين ، يتعافى من إصاباته الخطيرة ، لكنه يقول إن كل يوم يمثل تحديًا.

وقال هولنيس: “لقد تركتني إصابات دماغية صدمت ونزفت دماً في الدماغ وكنت في غيبوبة لبضعة أسابيع ، وأعود الآن إلى العمل”. “كان لدي كسور في العمود الفقري والاضلع والكبد المتعفنة. أنا الآن أعود ولكن يجب أن أخبرك أن كل يوم هو صراع.

وقالت الشرطة: إن سوتو قطع إشارة المرور مباشرة بعد ست ثوانٍ من تحولها إلى اللون الأحمر، ولم يتمكن من ضغط الفرامل إلا قبل التحطم بثانية ونصف فقط، وهو ما خفض سرعة السيارة إلى 150 كم في الساعة.

وأصدر روبرت رايف، محامي سائق التسلا، بيانًا بعد نشر شريط الفيديو الخاص بالحادث، موضحًا أن موكله لم يرتكب جريمة جنائية، كما أنه لم يكن مخمورًا ولا يتعاطى أي مواد محظورة.