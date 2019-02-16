تامر حسني يعيش أصعب مشاعر الفراق: الحبّ الحقيقي لا يموت!

إيلي أبو نجم – بتجــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني عمله المصوّر الجديد لأغنية “ناسيني ليه” في عرض أوّل عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

يبدأ العمل في يوم زفاف حبيبة تامر السابقة، النجمة أسيل عمران، حيث قررت أن تكمل حياتها مع رجل آخر بعد أن افترقت عن تامر نتيجة خلاف تظهر معالمه في سياق أحداث القصّة التي تصل بها الرومانسية إلى ذروتها.

يعيش تامر في الكليب أصعب مشاعر الفراق فيستعيد أجمل الذكريات التي جمعته بحبيبته في كل مكان يقصده. وبحبكة إخراجية وصورة واقعية أقل ما يقال أن معاييرها عالمية، تصوّر عدسة المخرج اللبناني سعيد الماروق صراع تامر مع نفسه فيعود بالزمن إلى يوم نشوب الخلاف بينهما.

يلعب كل من تامر وأسيل دوره بأداء تمثيلي عميق، فينتاب كل من يشاهد الكليب شعور بأنه جزء من القصّة وذلك حتى المشهد الأخير، حين يلتقيان بعد سنوات من البعاد وقد أصبحت أسيل أمًّا لفتاة صغيرة، فتجتمع روحيهما مجددًا وتتعانقان رغم استحالة عودتهما إلى بعضهما في رسالة صادقة يؤكد بها تامر أن الحبّ الحقيقي لا يموت أبدًا.

يقدّم تامر حسني في كليب “ناسيني ليه” نسخة مطوّلة للأغنية التي صدرت في ألبومه الأخير “عيش بشوقك” حيث أضاف إليها مقطعًا جديدًا في فكرة مبتكرة تترجم سعيه الدّائم إلى تقديم كل ما هو جديد ومختلف.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ناسيني ليه” من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.

لمشاهدة فيديو كليب “ناسيني ليه”: