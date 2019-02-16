ياسر الطوبجي "كوميدي" باختلاف في "عمر خريستو"

أكد الفنان ياسر الطوبجي، أنه راضٍ تمامًا عن النجاح الذي وصل إليه أحدث أعماله السينمائية فيلم "عمر خريستو" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية بدور العرض السينمائية، مشيرًا إلى أنه عمل فني يحتوي على قضية مهمة ويحمل رسالة هامة للجمهور وليس مجرد فيلم للتسلية فقط.

وأعلن الطوبجي خلال مقابلة مع "العرب اليوم"،أنه تحمس للمشاركة في الفيلم من الوهلة الأولى، خاصة أنه يقدمه للجمهور في شكل جديد وبعيد عن الشخصيات الكوميدية التي يقدمها في أغلب أعماله الفنية، معتبرًا أن الفيلم تجربة مميزة بالنسبة له.

يشار إلى أن فيلم "عمر خريستو" يضم عددًا من النجوم، منهم الفنان لطفي لبيب وعاطف عبد اللطيف، ودومينيك حورانى، وسامي مغاوري وأحمد التهامي وياسر الطوبجى وعماد رشاد، وياسر على ماهر وريهام عزيز ومارتينا عادل، ويسرا المسعودى وزينب عبدالوهاب ومحمود تركى وأحمد السلكاوى.

وتم تصوير الفيلم بين لبنان والقاهرة والإسكندرية وضم أماكن تصوير مختلفة ما بين البحر والجبال وبين الجمهور بالشوارع، فضلاً عن وجود معارك وتفجيرات تحتاج إلى الدقة العالية حتى تظهر بالشكل المطلوب.

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