أحمد بدير يقدّم "ميكي أفندي مش ماوس" في السعودية

كشف الفنان أحمد بدير عن تعاقده على بطولة مسرحية "ميكي أفندي مش ماوس"، والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة على أحد المسارح في العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن بدير لـ"العرب اليوم .أنه يجسد شخصية "ميكي أفندي"، هو محرر صحافي ولدية باب في مجلة ميكي يعرض من خلاله أرائه الخاصة و يحمل الباب بالمجلة أسم "ميكي أفندي مش ماوس"، ويناقش العديد من الموضوعات الخاصة بالأطفال كآملهم وأهدافهم والخير والشر وغيرها، مؤكدًا أن المسرحية متاحة للأسرة كلها وليست لفئة بعينها.

يشار إلى أن مسرحية "ميكي أفندي مش ماوس" يقوم ببطولتها كوكبة من النجوم بجانب أحمد بدير منهم هالة فاخر وادوارد ومحمد الصاوي ومن تأليف أحمد الأبياري وإخراج طارق الأبياري.

قد يهمك أيضا:بدير يكشف تطور الأحداث في "البيت الكبير 2"

هجوم على أحمد بدير بسبب دعابة اتهامه لفتيات المغرب بممارسة السحر