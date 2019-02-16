مروى تطرح أغنيتها الجديدة على طريقة المهرجانات

انتهت الفنانة مروى، من تصوير أغنية جديد تحمل اسم "عزيزي عزيزي" على طريقة أغاني المهرجانات، حيث أكدت أنها قررت خوض هذه التجربة لتقدم من خلالها وجهًا آخر لها كفنانة استعراضية تستطيع أن تقدم العديد من الألوان الغنائية.

ووصفت مروى في تصريح خاص بـ"العرب اليوم"الأغنية بأنها محطة جديدة لها خلال الفترة المقبلة، مشددة على أنها لن تكتفي فقط بهذه الأغنية ولكن يوجد العديد من الأغاني المختلفة التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة، وتحمل من خلالها العديد من المفاجآت للجمهور.

وأوضحت أنه يتم تقديم هذه الأغاني في الأسواق على طريقة الأغاني السنغل وذلك حتى يأخذ كل منها حقه في النجاح والتقييم لدى الجمهور، مؤكدة أنها تسعى دائمًا إلى التجديد والاختلاف فيما تقدمه، خاصة أنها لا تشبه إلا نفسها فقط وترفض المقارنة مع أحد آخر حيث أن لها طابعها الخاص الذي يميزها عن غيرها فيما تقدمه -حسب تعبيرها-.

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