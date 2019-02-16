كشفت الفنانة عائشة بن أحمد عن اشتراكها في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "أبوجبل" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، مؤكدة أن دورها سيكون مختلفا عما تعود الجمهور أن يراها، رافضة الإفصاح عن تفاصيل دورها.
وأكدت عائشة بن أحمد، خلال تصريح خاص لها إلى "العرب اليوم"، أنها لم تشارك في مسلسل "عالم افتراضي" كما تردد خلال الآونة الأخيرة.
يذكر أن مسلسل "أبوجبل" بطولة كل من: مصطفى شعبان وأحمد النجار وعائشة بن أحمد وآيتن عامر ودياب ومحمود البزاوي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
قد يهمك أيضا:الفنانة عائشة بن أحمد تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تخلي سبيلها
عائشة بن أحمد تُوضِّح استعدادها لتقديم عمل اجتماعي مُشوّق
كانت هذه تفاصيل خبر عائشة بن أحمد تُعلن مُشاركتها في سباق رمضان بـ"أبوجبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.