شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى تاريخ الحفلات.. خالد سليم يفاجئ جمهوره بهدايا فى حفله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين مسرح سيد درويش بالإسكندرية بدعوات حفل الفنان خالد سليم، قبل انطلاقه اليوم السبت، وفاجأ سليم جمهوره بوجود شيكولاتة على كل مقعد مع كلمات التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، وهو ما يحدث للمرة الأولى فى تاريخ الحفلات الغنائية بمصر، بأن يقوم مطرب بتحضير هدايا لجمهوره فى حفل له.

ويقدم خالد سليم، خلال الحفل، عددا كبيرا من أغانيه التى يتفاعل معها جمهوره، من بينها "ادعى عليك، حلم عمرى، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، أربع حروف، عشنا قد إيه، كل نظرة، بلاش الملامة، جانا الهوى، غايب عنى، نسيت نفسى، زعلان، كان فين من بدري وقابلت عينيك" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم أغنية "لسة كبير" الذى طرحها منذ فترة، وحققت نجاحا كبيرا والتى أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل، وكشف من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل، حيث يحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة وتغنى خالد خلال الأغنية الجديدة بكلمات وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.