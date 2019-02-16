مجدي الهواري عن روبي: "ليه حد بحجم موهبتها مش واخد حقه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

أعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري عن اندهاشه من عدم حصول الفنانة روبي على "حقها في النجومية"، مضيفًا أن لديها قدرات تمثيلية كبيرة جدًا، وأنها "لو كانت في الخارج لكانت من الكبار".

ونشر الهواري صورة لروبي من مسلسل "أهو ده اللي صار"، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "سؤال محيرني: هو ليه حد بحجم موهبة روبي في التمثيل مش واخدة حقها عندنا! يمكن علشان ما بدأتش بالأعمال العظيمة زي فاتن حمامة ولا زي الساحرة سعاد حسني وكتير كتير هنا وبره جاتلهم الفرصة من أول يوم ولا علشان الانطباع الأول بيفضل مسيطر !!!".

وأضاف: "من وجهة نظري ديه لو بره وبحجم موهبتها ديه وسنها الصغير ده ممكن تبقي واحدة من الكبار أوي وخالص، لأنها صوت وصورة وإحساس وطعم معندناش زيه، وزي العالميات وكتير منهن، مش عايز اذكر حد من هنا علشان مبقاش الدبة اللي كلت صاحبها وبدل ما البوست ده يبقي في مصلحة روبي يتحول ضدها لو جبت سيرة حد من عمالقة النجمات في العقود الأخيرة من تاريخ الفن المصري وعقدت مقارنة لا قدر الله ولا سمح الله ولا حاجة".

وتابع: "اللي كلهم كانت بدايتهم مش جامده خالص وتألقوا بعد كده واثبتوا انهم موهبين زي روبي في المسلسل اللي بيتعرض دلوقتي ومحدش كتير واخد باله منه، وسحر التمثيل اللي بتمثله وازاي بيفصلك عن عملك وصناعتك وتطير معاها بإحساس موهوبة الي عالم التصديق!! ومش هاخاف وأنا بقول كده بكل شجاعة ومش هيهمني الناس اللي شايفة ده ومش قادرة تقولوا علشان هي ياعيني معملتش دور في حياتها يخلينا نقدرها بالشكل الكافي وحتي لو كانت بداءت بليه بيداري كده".

يعرض مسلسل "أهو ده اللي صار" للفنانة روبي وأحمد دواد وهشام إسماعيل على قناة on e وهو عمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي.