بالصور.. دعاء عامر توجه رسالة لأشرف عبد الباقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشرت الإعلامية دعاء عامر صورًا لها مع الفنان أشرف عبد الباقي، عبر حسابها على "إنستجرام"، أثناء حضورها عرض مسرحيته الجديدة "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط".

وجهت دعاء عامر رسالة للفنان أشرف عبد الباقي، وكتبت: "تحية للفنان والمخرج النجم أشرف عبد الباقي على مسرحية جريما في المعادي، وتقديمه للنجوم الشباب المتميزين الموهوبين بالشكل الجميل المحترم الكوميدي اللي شوفناه في العرض المسرحي واستمتعنا بيه احنا وأولادنا... دايمًا من نجاح لنجاح".

"جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، تدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج "وورك شوب للإنتاج الفني"، ومدير الفرقة حسن نجيب، ومدير مسرح رشدي سلامة، وأزياء هالة الزهوي، وديكور محمود سامي.