بعد الشائعات.. بن أفليك يؤكد تخليه عن زي "باتمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أكد النجم الأمريكي بن أفليك أنه لن يتمكن من تولي مهمة بطولة النسخة الجديدة من سلسلة "Batman"، في الفيلم الذي كان من المقرر أن يتولى إخراجه أيضًا، قبل أن تقرر الشركة المنتجة استبداله بنجم آخر.

وكان بن أفليك حل ضيفًا على برنامج التوك شو "Jimmy Kimmel Live"، الذي يقدمه الإعلامي جيمي كيميل، إذ تطرق لمشاكله مع الإدمان، وفترة علاجه بإحدى المصحات النفسية، وجديد مشروعاته السينمائية، قبل أن يعلن عن عدم تمكنه من تجسيد شخصية "باتمان".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأسابيع الماضية، ترشيحات بعدد من الأسماء اللامعة المقرر أن تستبدل ببن أفليك، منهم روبرت باتينسون، جون هام، جيك جيلينها، ومايكل بي جوردن.

وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي مر بها بن أفليك العام الماضي، إلا أنه يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية، منها فيلم الجريمة والمغامرات "Triple Frontier" المقرر عرضه مارس المقبل، وفيلم الغموض والجريمة "The Last Thing He Wanted" المقرر عرضه العام الجاري.

وظهر بن أفليك ظهر بشخصية "Batman" في ثلاثة أعمال سينمائية هي "Batman vs Superman: Dawn of Justice" عام 2016، وكضيف شرف بأحداث "Suicide Squad" في العام نفسه، وأخيرًا فيلم "Justice League" عام 2017.