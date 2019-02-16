هذا ما حققه فيلم بريانكا شوبرا وليام هيمسورث في أيام

متابعة بتجــــــــــــــرد: حقق فيلم النجمة الشهيرة بريانكا شوبرا Isn’t It Romantic إيرادات تخطت 6.2 مليون دولار بعد مرور 3 أيام على طرحه في الصالات السينمائية العالمية.
وتدور أحداث الفيلم حول “ناتالي”، وهي مهندسة معمارية في مدينة نيويورك، تعمل بجدية رغبةً منها في الوصول إلى مكانة مهمّة في عملها، لكنها تقع في الحبّ فتتوالى الأحداث بعدها.
وكان الممثل الأسترالي ليام هيمسورث أحد أبطال العمل قد تغيب عن حضور العرض الخاص للفيلم والذي أقيم منذ أيام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بسبب تعرضه لوعكة صحية، وحضرت بالنيابة عنه زوجته المغنية الأمريكية مايلي سايرس.
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