مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يستحدث برنامجا للفيلم المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة استحداث برنامج للفيلم المصري ضمن فعاليات الدورة الـ3 التي ستنطلق الأربعاء 20 فبراير/ شباط، يتضمن جائزتين ماليتين قيمة كل منهما 50 ألف جنيه مصري، تقدمهما نقابة السينمائيين وصندوق مشاريع المرأة العربية بالتعاون مع مؤسسة "أهيد أوف ذا كيرف"، وتهدف المسابقة إلى دعم صناعة السينما المصرية وتشجيع التجارب السينمائية الجادة.

ويتضمن برنامج الفيلم المصري عرض 3 أفلام هي: "بين بحرين" الذي يعرض عالميا للمرة الأولى، وهو قصة مريم نعوم وإخراج أنس طلبة، وبطولة يارا جبران وثراء جبيل وفاطمة عادل وعارفة عبدالرسول، وفيلم "ورد مسموم"، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وبطولة محمود حميدة وميريهان مجدي وصفاء الطوخي، وفيلم "لا أحد هناك" تأليف وإخراج أحمد مجدي، وبطولة سلمى حسن ورشا مجدي وأسامة جاويش.

وتتكون لجنة تحكيم برنامج الفيلم المصري من الكاتبة المصرية كريمة كمال، والناقد والباحث السينمائي المغربي عبدالرزاق الزاهر، والنجمة اللبنانية نور.

وينطلق المهرجان بعرض الفيلم المكسيكي دوس فريدا dos farida من إخراج الكوستاريكية العراقية التشيلية عشتار ياسين.