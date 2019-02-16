هذا ما فعله راغب علامة اثناء تواجده في الاردن

على هامش تواجده في الاردن، زار السوبرستار راغب علامة أطفال مركز الحسين للسرطان في الاردن.

ونشر السوبرستار البسمة على وجوه الأطفال حيث امضى معهم وقتًا مميزاً وقدّم لهم الهدايا.

وأثنت رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الأميرة غيداء طلال، التي نشرت بعض الصور من اجواء الزيارة على صفحتها الخاصة عبر موقع تويتر، وكتبت “‏في اليوم العالمي لسرطان الأطفال، كانت فرحة أطفال مركز الحسين للسرطان بزيارة سوبر ستار العرب، وأحد أكبر داعمي مرضى السرطان، الفنان الرائع راغب علامة لا توصف، فشكرنا العميق وتقديرنا اللامحدود لك على رفعك لمعنويات مرضانا وإدخالك السعادة إلى قلوبهم.”

ويعتبر السوبرستار الداعم الاول لمرضى السرطان حيث سبق وصرح لموقعنا اثناء تواجده في اليوم العالمي للسرطان في مركز سرطان الاطفال في لبنان، عن أهمية دعم الأطفال المصابين بالسرطان لأجل منحهم الأمل والتفاؤل بالغد وبالحياة. وأضاف ان الاطفال هم أمل المستقبل. أكد انه مهم جداً للفنان ان يدعم حالة انسانية كونه مؤثر ولديه جمهور فيوصل الرسالة الانسانية بشكل أكبر وأسرع.

نشير الى ان السوبرستار راغب علامة تواجد في الاردن حيث أحيا حفلاً ناجحاً في فندق الشيراتون عمان بمناسبة عيد الحب وكانت سهرة استثنائية وناجحة جداً.

نذكر ان السوبرستار سيحيي حفلة فنية في 30 اذار/مارس المقبل في السويد حيث سيغني باقة من أجمل اغانيه الجديدة والقديمة.