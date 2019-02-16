غفران محمد تنضم لفريق عمل مسلسل "بيت راضي"

انضمت الفنانة الشابة غفران محمد، لفريق عمل مسلسل"بيت راضي"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان، ويخوض به السباق الرمضاني المقبل، ومن أن ينطلق تصوير العمل بعد نهاية الشهر الجاري فى الديكورات المخصصة.

يشار إلي ان مسلسل "بيت راضي" من بطولة مصطفي شعبان، محمود البزاوي، ومحمد على رزق،تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

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