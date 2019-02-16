حميد الشاعري يستعد لطرح أغنية جديد بإسم "شئ خيالي"

يستعد الكابو حميد الشاعرى لطرح أغنية "سنجل" جديدة باسم "شىء خيالى" على محطات الراديو اليوم أو غدا، حيث إنه لم يستقر بعد على موعد محدد للطرح.

الأغنية الجديدة من كلمات محمود عبدالله، وألحان مصطفى شوقى، وتوزيع حميد الشاعرى.

يذكر أن الفنان حميد الشاعرى، انتهى من عدد كبير من أغانى ألبومه الجديد، الذى يتعاون فيه مع مجموعة من الملحنين والشعراء، منهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، ونجله نديم الشاعرى، ويعد هذا الألبوم عودة بعد غياب ١٣ عاما عن الساحة الغنائية منذ أن قدم ألبومه الأخير "روح السمارة" عام ٢٠٠٦.

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