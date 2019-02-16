شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة سعد الصغير يغنى بالصينى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر المطرب سعد الصغير لأغنية جديدة تحمل اسم "أنا العريس" من ألحان عصام اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق ويغنيها لأول مرة سعد بالصينى، ويفاجئ بها جمهوره، خاصة أنه يقدمها بشكل مختلف كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى كانت آخر حفلات سعد الصغير، بدبى فى القرية العالمية والتى لاقت نجاحا كبيرا وحضرها نحو 60 ألف شخص واستمرت نحو 3 ساعات بناء على طلب جمهوره.

وقدم عدد كبير من أغانيه من خلالها من ضمنها "العنب العنب" و"الليلة ولعة" "النهاردة فرحى يا جدعان" وغيرها من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق طول الحفلة.

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "30 ليلة وليلة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر ويضم عددًا من النجوم الذين يظهرون من خلاله كضيوف شرف.