شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى بملتقى أولادنا: الرئيس اهتم بالفنون بنظرة مختلفة شملت ذوى القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف زكى، نقيب الممثلين، خلال فعاليات الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تحت مسمى "أولادنا"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة الجمهورية وشهدنا تغيرا ملحوظا فى كل المجالات، وأضاف زكى: "لقد اهتم بالفنون ولكن بنظرة مختلفة عبر أفكار خارج الصندوق وبنظرة شملت ذوى القدرات الخاصة، الذين يلاقون حالياً كل الدعم والاهتمام من جانب الدولة ممثلة فى الرئيس من البداية الذى يأتى على هرم السلطة، والذى وضع نصب عينيه تلك الشريحة المجتمعية مثلما يظهر منذ توليه رئاسة مصر".

جدير بالذكر أن الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تحت مسمى "أولادنا" انطلق حاليا بدار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم، ويحضره العديد من المشاهير من مختلف المجالات على رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذى أشاد بدور دولة الإمارات الشقيقة من حيث اهتمامهم بذوى القدرات الخاصة، ومدى قدرة ذوى الهمم على الفنون والإبداع.



















