بعد إعلان رحيله عن المهرجان.. "برلين السينمائي" يشكر مديره على "صناديق القمامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين-أحمد الجزار:

قامت إدارة مهرجان برلين السينمائي بإلصاق بوسترات على صناديق القمامة المجاورة لقصر المهرجان، لتوجه خلالها الشكر إلى مدير المهرجان ديتر كوسليك الذي سيودع المهرجان بنهاية هذه الدورة بعد إدارته المهرجان 18 عامًا.

وكتبت على البوسترات باللغة الألمانية عبارة "شكرًا ديتر".

وقد اختارت إدارة المهرجان هذه الطريقة لتعبر بها عن سعادتها بالنظافة التي أصبح عليها المهرجان خلال فترة إدارته، وأنه نجح خلال تلك الفترة في تحقيق تطورًا كبيرًا على مستوى الشكل والتنظيم، كما نجح في جذب عدد كبير من الجمهور الألماني والعالمي للمهرجان.

وقد عبر كوسليك عن سعادته بالطريقة التي قام بها المهرجان لتوجيه الشكر له، وقام بالتقاط عدد من الصور بجانب صناديق القمامة.

يذكر أن المهرجان سيعلن مساء اليوم السبت جوائز الدورة الـ 69، أبرزها المسابقة الرسمية التي يتنافس خلالها 16 فيلمًا.