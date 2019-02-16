تأجيل عرض "Bond 25" إلى أبريل 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت شركة "Universal" بالتعاون مع "MGM" عن تأجيل عرض الجزء الـ25 لسلسلة أفلام جيمس بوند العالمية إلى أبريل من العام 2020، بعدما كان مقررًا عرضه في فبراير من العام نفسه، وهو قرار التأجيل الثاني بعد إرجاء طرح فيلم "Fast& Furious 9" إلى مايو المقبل.

الفيلم هو الجزء الأخير للنجم العالمي دانيال كريج، الذي خاض بطولة عدد من أجزاء السلسلة في السنوات الماضية، كانت بدايتها فيلم "Casino Royal" عام 2006، و"Quantum of Solace" عام 2008، وفيلم "Skyfall" عام 2012، نهاية بفيلم "Spectre" عام 2015.

وكان من المقرر أن يتولى إخراج النسخة الجديدة من السلسلة الإنجليزي داني بويل، إلا أنه أعلن انسحابه، لتعلن الشركة المنتجة عن إسناد المهمة للأمريكي كاري فوكوناجا، في تجربة روائية طويلة هي الثانية له بعد فيلمه "Beasts of No Nation" عام 2015، والذي رشح به لجائزة "جولدن جلوب" وحيدة لـ"أفضل ممثل في دور مساعد"، حصل عليها النجم الأمريكي إدريس ألبا.

حقق دانيال كريج نجاحًا كبيرًا بعدد من أجزاء جيمس بوند، كان أشهرها فيلم "Skyfall" عام 2012، والذي تخطت إيراداته العالمية حاجز المليار دولار، في سابقة هي الأولى في تاريخ سلسلة الجاسوسية الشهيرة، وهو الفيلم الذي فاز بجائزتي أوسكار لـ"أفضل أغنية"، و"أفضل مونتاج صوت".

ولدانيال كريج عديد من المشاريع السينمائية المقبلة، منها فيلم الدراما والغموض "Knives Out" المقرر طرحه في نوفمبر المقبل، إلى جانب أحدث إنتاجات "والت ديزني" السينمائية؛ فيلم الرسوم المتحركة "Nimona" المقرر عرضه في فبراير من العام المقبل.