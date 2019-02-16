بعد ضغوط.. "الأوسكار" تتراجع عن قرار إعلان 4 من جوائزها بفواصل حفلها الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة الشهيرة بـ"الأوسكار" تراجعها عن قرارها بإذاعة عدد من قوائمها خلال الفواصل الإعلانية لحفل توزيع الجوائز المقرر في 24 فبراير الجاري.

وكان نخبة من السينمائيين وصناع السينما حول العالم انتقدوا قرار "الأوسكار" قبل أن تتراجع عنه، وتكشف صفحتها على "تويتر" عن اجتماع عقدته مع عدد من ألمع مديري التصوير العالميين أسفر عن قرار نهائي ببث جميع فئات جوائزها خلال الحفل الرسمي.

وكشفت إدارة الأكاديمية، في بيانها بالخصوص، عن التفاصيل الخاصة بالحفل وعدد من نجوم هوليوود الذين سيعلنون عن الفائزين بدلاً من النجم الكوميدي كيفن هارت، الذي اعتذر عن تقديم الحفل، بعد أزمة تغريدات المهاجمة للمثليين.

ونقل موقع "Variety" عن أحد متحدثي الأكاديمية قوله: "وصلتنا ردود الفعل المتباينة على قرارنا السابق بإعلان 4 جوائز خلال الفواصل الإعلانية هي (أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، أفضل فيلم أكشن قصير، وأفضل مكياج)، وقررنا التراجع عن هذا القرار وإعلان جميع الجوائز خلال البث المباشر للحفل".