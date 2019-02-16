ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير بإطلالة شتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
خضعت الفنانة ريهام أيمن لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حاسبها على "إنستجرام".
ظهرت ريهام في الصور بإطلالة أنيقة مميزة، مرتدية ملابس شتوية وجاكت جلد باللون البني. ونالت الصور إعجاب متابعيها وجمهورها.
علقت على الصور باللغة الإنجليزية، قائلة: "تحصل على ما تركز عليه! لذا ركز على ما تريد".
يذكر أن آخر أعمال ريهام مشاركتها في فيلم "هاتولي راجل" أمام الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة يسرا اللوزي، والفنان شريف رمزي.
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