محمد منير يحتفل بألبومه "وطن" في حديقة الأسرة

محمد منير كتب - أحمد أيوب: يحتفل الكينج محمد منير، يوم 1 مارس المقبل، مع جمهوره بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد "وطن"، وذلك فى حفل غنائي بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة. وطرحت الشركة المنظمة للحفل منذ يومين، تذاكر الحفل على فئتين الأولى بمبلغ 500 جنيه لـ"VIP"، والثانية بمبلغ 200 جنيه. Advertisements يذكر أن "منير" أحيا حفلا غنائيا، أمس الجمعة، على مسرح القرية العالمية بدبي، ضمن جدول حفلات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وقدم خلاله عددا من أشهر أغنياته، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد.

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