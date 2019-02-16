أمير كرارة في كواليس تصوير "الممر" لـ أحمد عز

أمير كرارة

كتب - أحمد عمرو:

ظهر النجم أمير كرارة في كواليس تصوير فيلم "الممر"، للفنان أحمد عز، حيث نشر صورة تجمعه به عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و من المقرر أن يتم عرض الفيلم في عيد الفطر المقبل، كما يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الأستنزاف، و بداية العبور و تحقيق النصر، و على رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم

الرفاعي، و الفيلم بطولة كل من هند صبري، أحمد رزق، أمير صلاح، محمود حافظ، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد جمعة، الحان المهدي، محمود حجازي، محمد الشرنوبي، عمر زهران، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

يذكر أن الفنان أمير كرارة يشارك في بطولة

مسلسل "كلبش 3"، وهو من تأليف باهر دويدار، و إخراج بيتر ميمى، و إنتاج شركة سينرجى، و من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، و هو بطولة كل من بطولة أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين، وقد حقق الجزآن الأول والثانى من العمل نجاحاً كبيراً.