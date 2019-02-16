بالصور.. علاء مرسي ينتهي من تصوير مشاهده في "قهوة بورصة مصر"

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انتهى الفنان علاء مرسى، من تصوير جميع مشاهده بفيلم " قهوة بورصة مصر"، وهوبطولة مصطفى قمر، و حسن حسنى ولطفي لبيب، وإيناس النجار، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين ،وصلاح عبد الله، وعبد الله مشرف، وأحمد صيام، وهاجر الشرنوبي، وساندي التونسية، وكلوديا حنا، وعلى حميدة، ونجوى فواد، ومحمد جمعة، وحسام الجندي،
كما يضم الفيلم 12 وجها جديدا من ضمنهم محمد علاء مرسى وحنان مرساوى وأصغر كوميديان سعودي الطفل محمد عاطف سندي.
يذكر أن فيلم "قهوة بورصة مصر" من تأليف علاء مرسى وغادة حنفي وإخراج أحمد نور.
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