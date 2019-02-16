مارس المقبل.. راغب علامة يحيي حفلاً في السويد

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راغب علامةكتب - أحمد أيوب:
يحيي المطرب اللبناني راغب علامة، يوم 30 مارس المقبل، حفل غنائي للجالية العربية في السويد، حيث نشر علامة البوستر الدعائيللحفل وعلق باللغة الإنجليزية قائلا: "السويد.. ها نحن قادمون، انضموا لي يوم 30
يذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنيته "ردلي كلماتي"، من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد.
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