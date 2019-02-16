مارس المقبل.. راغب علامة يحيي حفلاً في السويد

راغب علامة

كتب - أحمد أيوب:

يحيي المطرب اللبناني راغب علامة، يوم 30 مارس المقبل، حفل غنائي للجالية العربية في السويد، حيث نشر علامة البوستر الدعائي

للحفل وعلق باللغة الإنجليزية قائلا: "السويد.. ها نحن قادمون، انضموا لي يوم 30مارس في مدينة ستوكهولوم، لا أستطيع الانتظار أكثر حتى أراكم".

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنيته "ردلي كلماتي"، من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد.​