بالفيديو.. شيرين عبد الوهاب توجه نصائح لـ تامر حسني وأصالة

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قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال حلوها ضيفة في برنامج "تخاريف" الذي تقدمه وفاء الكيلاني ويعرض عبر قناة mbc، بعض النصائح لزملائها بالوسط الفني ومنهم تامر حسني وأصالة، وذلك.
قائلة:" أنها تحب المطربة نجوى كرم، وتجدها متصالحةجدا مع نفسها وتعشق عملها بالفن، وذوقها الرفيع، حيث حرصت على تهنئتها عندما قامت بالغناء في "بعلبك".
ووجهت شيرين نصيحة للفنان تامر حسني بأن يقوم بتغيير طريقة تصفيف شعره،
كما كان للفنانة اصالة نصيبها من نصائح شيرين عبد الوهاب، وطالبتها بأن تتجه لتقديم الأغنيات الناعمة والبسيطة، مثل أغنيات الفنانة شادية، وليس الغناء الذي يحتاج لقوة.
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