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تعرف علي حقيقة إصابة آل باتشينو بسرطان في المعدة

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تعرف علي حقيقة إصابة آل باتشينو بسرطان في المعدةآل باتشينو

نفى المتحدث الرسمي باسم الممثل العالمي آل باتشينو صحة التقارير التي تداولها عدد من المواقع بشأن إصابته بسرطان في المعدة، وأكد لموقع "Gossip Cop" أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات مغرضة، مشددًا على أن النجم الكبير يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من إصابته بأي أمراض، ومنشغل حاليًا بتصوير أعماله السينمائية.

 

وكانت العديد من المجلات والمواقع العالمية تداولت أنباءً خلال الساعات القليلة الماضية، عن إصابة آل

باتشينو بسرطان المعدة، وذلك بعد تردده الشهر الماضي على إحدى العيادات الخاصة بأمراض الجهاز الهضمي بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، وذلك وفقاً لموقع "National Enquirer".

 

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وأكد الموقع أن هناك من أخبرهم أن آل باتشينو يعاني من سرطان المعدة، وذلك نظرًا لكونه مدخن شره، الأمر الذي قد يكون سببًا في إصابته بالمرض، وسط

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تأكيدات لعدد من الأطباء أن التدخين يمثل أحد أسباب الإصابة بمرض السكري، الذي يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.

 

يُذكر أن آل باتشينو تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل درامي جديد بعنوان "The Hunt" إنتاج شركة "Amazon"، وينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الجريمة "The Irishman" ، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم هوليوود، على رأسهم: روبرت دي نيرو، جو بيشي، آن باكوين، جيسي بليمونز، هارفي كيتل، ويمثل عودة المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، منذ أخر أعماله السينمائية "Silence" والذي تم عرضه تجاريًا عام 2016.

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