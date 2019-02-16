بالفيديو.. أنغام تطرح برومو أغنيتها الجديدة "حبايبنا"

أنغام

كتب - أحمد أيوب:

طرحت المطربة أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، برومو أغنيتها "حبايبنا" من ألبومها الجديد، وعلقت كاتبة: "حبايبنا قريبا"، وتطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بشكل يومي برومو لكل أغنية من أغاني الألبوم

المقرر إطلاقه في الأسواق خلال أيام.

وتعاونت أنغام في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم "محمد القاياتي، تامر عاشور، نادر عبدالله، الشاعر أمير

طعيمه، عصام حسني، جمال الخوالي، صابر كمال، أحمد المالكي، مدين، محمد عبية، مصطفى العسال، إيهاب عبدالواحد، خالد عز، أحمد زعيم، محمد حمزة، أحمد إبراهيم، وليد فايد، كريم أسامة".