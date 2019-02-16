بالفيديو.. أنغام تطرح برومو أغنيتها الجديدة "حبايبنا"

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طرحت المطربة أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، برومو أغنيتها "حبايبنا" من ألبومها الجديد، وعلقت كاتبة: "حبايبنا قريبا"، وتطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بشكل يومي برومو لكل أغنية من أغاني الألبومالمقرر إطلاقه في الأسواق خلال أيام.
وتعاونت أنغام في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم "محمد القاياتي، تامر عاشور، نادر عبدالله، الشاعر أمير
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