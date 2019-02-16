ميلانيا ترامب تقضى عيد الحب بطريقة خاصة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعيد الحب بطريقة إنسانية على طريقتها الخاصة.

ميلانيا ترامب زارت مصحة للأطفال في ولاية ماريلاند، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

زوجة الرئيس الأمريكي حرصت على لقاء الأطفال المرضى، ومنحهم الهدايا بهذه المناسبة، كما قضت بعض الوقت في الحديث معهم ومداعبتهم، وكان في استقبالها عدد من المسئولين بمعاهد الصحة الوطنية، بالإضافة إلى القائمين على المصحة.

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فضائية “روسيا اليوم” كانت قد عرضت لقطات من زيارة ميلانيا ترامب، إلى مصحة الأطفال، حيث اندمجت مع الأطفال في الألعاب وحرصت على إسعادهم خلال هذه المناسبة.

يشار إلى أن ميلانيا كانت قد تلقت اعتذارا رسميا من صحيفة “تليجراف” البريطانية، بعد نشر مقال قالت فيه إنه يحتوي على العديد من المعلومات الكاذبة.. وجاء في نص الاعتذار: “لإظهار أسفنا، اتفقنا على دفع تعويضات مالية كبيرة للسيدة ميلانيا ترامب، فضلا عن التكلفة القانونية”، دون أن تحدد قيمة التعويضات.