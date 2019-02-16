الأمير هاري يقضي عيد الحب في أبرد مكان في العالم

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
زار الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، قوات مشاة البحرية الملكية، المتواجدة في القطب الشمالي، وذلك يوم عيد الحب.
دوق “ساسكس” يبدو انه أراد أن يدعم الجنود في هذه اليوم، لذلك زارهم واجتمع معهم لمعرفة المزيد عن تدريبات قيادة الطائرات الهليكوبتر في الطقس القارس، والتي تقدم الدعم الجوي لمشاة البحرية الملكية وتتدرب في القطب الشمالي كل عام.
الأمير هاري - الكابتن العام لقوات مشاة البحرية الملكية، المتواجدة في شمال النرويج - تفقد قوة طائرات الهليكوبتر الخاصة التي تعمل في درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.
أدريان شبرد - وهو ضابط خدم في القوة لمدة 27 عاما – قال في تصريحات له: هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الأمير هاري القيادة المشتركة لطائرات الهليكوبتر منذ أصبح الكابتن العام، وإنه لأمر رائع أن يقوم بهذه الزيارة بينما نحن في النرويج.. إنه أمر طيب أن يرى الناس ثمرة جهودهم في وقت مهم من العام بالنسبة للتدريبات.
يشار إلى أن الأمير هاري، خلال زيارته قام بتقطيع كعكة أثناء زيارة لقاعدة باردوفوس الجوية في النرويج، للاجتماع مع قوات مشاة البحرية الملكية.. وفقا لما ذكرته “رويترز”.
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