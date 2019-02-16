بسمة بوسيل تظهر بلوك الفلانتين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل بالفلانتين، الذي واق 14 فبراير، بطريقة مختلفة.

الفنانة المعتزلة شاركت جمهورها بصورة لها وهي تمسك بمجموعة من البالونات لها شكل قلوب حمراء، وكتب عليها: ” Happy valentine”.

بسمة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بلوك جديد، حيث أطلت بشعر أبيض طويل، وتزينت بمكياج ترابي قوي.

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وكانت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل قد وضعت طفلها “آدم” منذ عدة أشهر، وهو الطفل الثالث لها من زوجها الفنان تامر حسني، بعد ابنتيهما “تاليا”، و”أمايا”.

يُذكر أن الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل اتجهت لتصميم الأزياء بعد أن ابتعدت عن مجال الفن والغناء نتيجة زواجها من الفنان المصري تامر حسني الذي طلب منها اعتزال الفن كشرط لإتمام زواجهما الذي تم الإعلان عنه عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015.

وبالإضافة إلى تصميم الأزياء، اقتحمت الفنانة المغربية المعزلة بسمة بوسيل مجال التجميل، حيث أطلقت خط إنتاج لمستحضرات تجميل، يحمل اسمها.