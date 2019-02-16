انتحار الفنانة الهندية ياشيكا اناند شنقًا

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

انتحرت ممثلة الأفلام الهندية والموديل ياشيكا اناند Yashika Aannand والمعروفة باسم ماري شيلا جابراني Mary Sheela Jebarani في مقر إقامتها في تشيناي. وبحسب ما ورد أُلقي باللوم على صديقها بسبب تدهور علاقتهما.

ووفقًا للتقارير، اعتادت ياشيكا السكن في أحد بيوت الشباب في فادابالاني إلى أن وصل موهان بابو، وهو رجل أعمال من بيرامبور، ومع نمو صداقتهما، قرروا إقامة علاقة حية.

ثم انتقلا للعيش في منزل خاص بالصديق قبل أربعة أشهر للأسف، بدأت تظهر على السطح بعض الاختلافات الخطيرة بين الثنائي منذ ثلاثة أيام، مما أجبر موهان على مغادرة المنزل، بحسب تقارير timesnownews.

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وبسبب الإحباط، قررت ياشيكا أن تنتحر وأرسلت رسالة عبر تطبيق الـ WhatsApp إلى والدتها قبل أن تقتل نفسها. في الرسالة، طلبت من والدتها أن تعاقب حبيبها بشدة لأنها تركها دون أن ينفذ وعده لها بعقد قرانهما.

هرع رجال الشرطة إلى المكان عند تنبيههم، وقاموا بالتحفظ على الجثة، وارسلوها الى المستشفى للتشريح أجل معرفة أسباب الوفاة

بدأت ياشيكا حياتها المهنية بتقديم أدوار صغيرة في بعض الأفلام، ولعبت دور البطولة في فيمال وأناندهي، إلى جانب ظهورها في عدد قليل من المسلسلات التاميلية.