ابتهال الصريطي تتلقى العزاء بوالدتها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أُقيم مساء أمس عزاء الفنانة نادية فهمي بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على مواساة ابنتها الفنانة ابتهال الصريطي وشقيقتها آية بالإضافة إلى والدها الفنان سامح الصريطي الذي رافق والدتها في محنتها الصحية الأخيرة بالرغم من انفصالهما قبل سنوات طويلة.

وشارك في تقديم العزاء عدد كبير من الفنانين منهم محمد الصاوي، شريف باهر، عمرو محمود ياسين ووالدته الفنانة شهيرة، جمال سليمان، نهال عنبر، رياض الخولي، أحمد بدير، محسن منصور، الإعلاميان أحمد المسلماني ووائل الإبراشي.

وحرص المعزون على مساندة ابتهال وشقيقتها آية بعدما غرقتا في البكاء أكثر من مرة خلال تلقي العزاء.