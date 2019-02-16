هبة عبدالغني تُؤكد أنّ "أهو دا اللي صار" عمل راقٍ ونص مميز

كشف الحلقات الأولى من مسلسل "أهو دا اللي صار" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة ON E على ظهور الفنانة هبة عبدالغني خلال السياق الدرامي للمسلسل في شخصية ريا سفاحة الإسكندرية الشهيرة.

ومن جانبها أعربت هبة عن سعاتها بتواجدها في هذا العمل المميز والذي حققت الحلقات الأولى منه نجاحًا كبيرًا خاصة أنه يقدم للمشاهدين وجبة درامية مميزة وغير تقليدية هذا إلى جانب أن طبيعة العمل مختلفة .

وأوضحت هبة أنها تحمست للمشاركة في لمسلسل؛ لكونه عملًا راقيًا ونصًا مميزًا للكاتب المبدع عبدالرحيم كمال، ويعد فرصة للعمل مرة ثانية معه بعدما تعاونا سويًا منذ 10 سنوات في مسلسل "الرحايا" للنجم نور الشريف هذا إلى جانب أنها كانت تتمني العمل مع المخرج حاتم على لكون مخرج مهم ولدية روية مختلفة للممثل .

يشار إلى أن مسلسل "أهو ده اللي صار" من تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي، وبطولة روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر،وهبة عبد الغني ، هشام إسماعيل، أروى جودة، ألفت عمر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- هبة عبدالغني تُصور 50% من مجمل مشاهدها في "الأب الروحي2"

- محمد فراج يُؤكّد أنّ "أهو دا اللي صار" حدوتة عمرها 100 عام