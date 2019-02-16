الفنان عمرو سعد يحتفل بعيد الحب علي طريقته

شارك الفنان عمرو سعد، مقطع فيديو له أثناء جولة له في أحد شوارع القاهرة، للاحتفال بعيد الحب أمس، والذي أظهر حب الجمهور له وتدافع بعضهم لالتقاط الصور التذكارية معه.

وعلق عمرو سعد، على موقع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، قائلًا: "عيد الحب بالنسبة لي".

يذكر أن الفنان عمرو سعد، يواصل سعد تصوير فيلمه الجديد «حملة فرعون» للمخرج رؤوف عبدالعزيز، وذلك بمشاركة كل من روبي، محمد لطفي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني وكوكبة من النجوم، من إنتاج محمد السبكي.

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