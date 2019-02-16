شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تضع مولودها الأول بعد زواج 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد إنجابها مولودها الأول من زوجها الدكتور ربيع بسيسو، وأطلقت عليه اسم محمد، حيث وضعته فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنها تتواجد هناك منذ عدة اشهر.

ونذرت جومانا مراد أن تؤدى فريضة الحج، حال حدوث الحمل، بعد 5 سنوات من زواجها، وهذا ما تحقق بالفعل فى الموسم الماضى، حيث زارت الأراضى المقدسة لأداء الحج، رغم تحذيرات المقربين منها خوفا عليها من الإرهاق بالإضافة إلى القلق على الجنين، لكنها لم تبالِ بكل هذه النصائح.

وقد حرصت جومانا مراد وزوجها الدكتور ربيع بسيسو، على إخفاء أى أخبار تتعلق بحملها، حتى يتم التأكد بشكل نهائى منه وثبوته من الناحية الطبية، ما جعلها لا تتردد فى الإعلان عن الخبر بالوقت الحالى، حتى يشاركها الجمهور فرحتها الكبيرة، وقد ابتعدت الفنانة السورية عن المشاركة بأى أعمال فنية، منذ زواجها فى عام 2013.