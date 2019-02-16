شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل ورانيا يوسف تصوران "وبينا معاد" فى مصر الجديدة لمدة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور حالياً النجمتان غادة عادل ورانيا يوسف مسلسليهما "وبينا معاد" فى منطقة مصر الجديدة لمدة أسبوع كامل، وهو العمل المقر رعرضه فى رمضان المقبل، والذى يكتبه محمد أمين راضى، ويخرجه أحمد خالد موسى، ثم ينتقل بعدها مخرج العمل إلى ديكورات أخرى خلال الفترة المقبلة، وتجمع المشاهد كل من رانيا يوسف وغادة عادل، وخالد أنور، وإيمان العاصى، محمود الليثى، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

ويعد اسم مسلسل "وبينا معاد" مؤقت لحين تغييره، خاصة بعد اعتراض الرقابة على الاسم الأول الذى كان يحمل "ملايكة إبليس"، وهو ما دفع فريق العمل لوضع عدة أسماء للاختيار بينها، واختيار الاسم النهانى خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "وبينا وعاد" بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصى، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسى صلاح، أسماء جلال، محمود الليثى، وآخرون، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.