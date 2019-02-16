شكرا لقرائتكم خبر عن فى الـvalentine.. بيونسيه قنبلة إثارة بفستان من تصميم Christopher Kane والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية بيونسيه بعيد الحب مع زوجها مغنى الراب جاى زد، واللذان تزوجا منذ 10 سنوات، ونشرت بيونسيه البالغة من العمر 37 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام جلسة تصوير خاصة بالـ"valentine".

وظهرت بيونسيه فى الصور مرتدية فستانا قصيرا باللون الأحمر أظهر رشاقة جسدها، وهو واحد من أهم تصميمات دار أزياء "Christopher Kane"، ووصل سعر الفستان إلى 895 جنيها استرلينيا، كما لفتت بيونسيه الأنظار بظهورها ممسكة بحقيبة يد صغيرة الحجم بشكل قلب.















