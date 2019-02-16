شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "بين صيف وشتا" فى نقابة الصحفيين بحضور أبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين عرضا خاصا للفيلم الروائى القصير "بين صيف وشتا"، يوم الأربعاء 20 فبراير بحضور بطلة الفيلم النجمة سيمون والفنان حمزة العيلى والمخرج شادى فؤاد ومدير التصوير يوسف سامح والمونتير بيشوى سامى، فى تمام الساعة 6 مساء بقاعة محمد حسنين. فيلم "بين صيف وشتا" يتناول علاقة أخ بأخته فتجسد الفنانة سيمون دور "سلوى" التى تصل الى القاهرة قادمة من الإسكندرية لتخليص إجراءات، فتقرر أن تزور أخيها الأصغر "حسن" حمزة العيلى الذى فارقته هى وأمها منذ الصغر عندما انفصل أبواهما ويعيش كل منهما بمفرده بعد وفاة أبويهما، وتتصل سلوى بأصدقائها القدامى لمقابلتهم فتقضى اليوم مع حسن ببيت أبيها فيتعامل معها بفتور حتى يكتشف كل منهما الآخر.

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