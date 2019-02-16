شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تبدأ تصوير "ابن أصول" مع حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة سوزان نجم الدين تصوير أولى مشاهدها فى مسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال استعدادًا لعرضه فى منافسات شهر رمضان 2019.

وأكدت سوزان نجم الدين سعادتها بتعاونها الأول مع شركة سينرجى وانضامها لمسلسل "ابن أصول" وتعاونها الأول أيضا مع حمادة هلال والمخرج محمد بكير والكاتب أحمد محمود أبو زيد، موضحة أن الدور التى ستقدمه سيكون مختلفا عن الأدوار التى قدمتها من قبل وتتمنى أن يضيف علامة مميزة لمسيرتها الفنية الغنية والمليئة بالنجاحات.





وأضافت "سوزان" أن انضمامها للعمل جاء بعدما قرأت قصة العمل وأُعجبت بأهدافه الإنسانية التى تمس كل أسرة، وأن مضمون العمل يُعتبر من أهم اهتماماتها فى نشاطاتها الخيرية والإنسانية.

مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل، ومحمد نجاتى وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد بكير.