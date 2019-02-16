شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يكشف موعد وتفاصيل حفله القادم فى مارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم اللبنانى الكبير راغب علامة، عن استعداده لحفل غنائى ضخم بدولة السويد، وأعلن موعيد وتفاصيل الحفل، مشوقا جمهوره للحفل، قائلا :"لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم".

وقال راغب علامة "السويد..ها نحن قادمون،انضموا لى يوم 30 مارس فى مدينة ستوكهولوم، لا استطيع الانتظار لرؤيتكم".