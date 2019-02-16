شكرا لقرائتكم خبر عن سارة التونسى تشارك لأول مرة فى الدراما المصرية مع ياسمين صبرى فى "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة سارة التونسى إلى فريق عمل مسلسل "حكايتى"، التى تخوض به الفنانة ياسمين صبرى أولى بطولاتها المطلقة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ويكتبه محمد عبد المعطى، ويخرجه أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، حيث تجسد سارة شخصية جديدة ومؤثرة ضمن الأحداث والتى تشهد أول أعمالها فى الدراما المصرية والتى تراهن عليه خلال مشوارها الفنى.











مسلسل "حكايتى" من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، سارة نخلة، نهال عنبر دنيا المصرى، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.









سارة كانت قد شاركت فى بطولة فيلم "كارما" التى تم طرحه من فترة ومن بطولة عمرو سعد وغادة عبد الرازق، وزينة، ووفاء عامر، وماجد المصرى، وخالد الصاوى، ودلال عبد العزيز، وإيهاب فهمى، والإعلامى يوسف الحسينى، وهو من سيناريو وحوار خالد يوسف بمشاركة من محمد رفيع، وإخراج خالد يوسف ولفتت الأنظار من خلاله وحققت نجاح كبير والذى كان أول أعمالها فى السينما المصرية.